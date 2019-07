“Drie Turkse diplomaten omgebracht bij aanslag in Erbil”

In het Noord-Iraakse Erbil zijn woensdag zeker drie Turkse diplomaten omgebracht bij een aanslag. Schutters openden het vuur in een restaurant waar de diplomaten aan het lunchen waren. De viceconsul is een van de doden. Dat melden twee bronnen bij de Koerdische veiligheidsdiensten aan Reuters. Ook lokale media en de BBC hebben het over drie gedode diplomaten.

Het Turkse regeringsgezinde persagentschap Anadolu heeft het over één omgebrachte Turkse diplomaat.

Volgens het Iraaks-Koerdische Rudaw Media werd het vuur omstreeks 14.30 uur (plaatselijke tijd) geopend in een restaurant in een van de betere wijken van Erbil, de hoofdstad van Iraaks Koerdistan. Rudaw heeft het over een schietpartij waarbij personeel van het Turkse consulaat-generaal in de stad betrokken was.