Ruim 270 doden bij moessonregens in zuiden van Azië

De moessonregens hebben de afgelopen dagen in het zuiden van Azië meer dan 270 mensen het leven gekost volgens een nieuwe balans van de autoriteiten van de getroffen landen. Miljoenen inwoners zijn door de stortregens getroffen.

De regentijd, van juni tot september, is essentieel voor de irrigatie van landbouwgewassen en voor de aanvulling van waterreserves. Maar elk jaar vallen er ook slachtoffers en worden vernielingen aangericht door de felle neerslag.

In India kwamen bijna honderd mensen om bij overstromingen en instortingen van gebouwen. In de staten Bihar en Assam zijn tienduizenden mensen ontheemd. De hulp van het Indiase leger werd ingeroepen in Assam, in het noordoosten van het land.

Foto: AP

In Bangladesh, waar bijna een derde van het grondgebied onder water staat, vielen volgens de jongste balans 59 doden, van wie tien in de gigantische vluchtelingenkampen voor de Rohingya. “Kinderen werden meegesleurd terwijl ze waterlopen probeerden over te steken”, zei een bewoner van een regio waar bijna een miljoen vluchtelingen verblijven. “Aardverschuivingen hebben heel wat woningen beschadigd.”

In Nepal kwamen bij overstromingen minstens 83 mensen om het leven en moesten 17.000 gezinnen elders een onderkomen zoeken. Naarmate het water wegtrekt, beginnen de inwoners terug te keren, zei een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

In Pakistan telden de autoriteiten 30 doden, onder wie zeven leden van eenzelfde familie die omkwamen toen het dak van hun huis bij de stad Lahore instortte.