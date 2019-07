Het definitieve vonnis is geveld in matchfixingzaak KV Mechelen: dit zijn de gevolgen voor de competitie en Europa

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft zijn definitieve vonnis bekendgemaakt in de omkopingszaak rond KV Mechelen. Wat zetten de concrete consequenties hieronder op een rij.

1. KV Mechelen en Waasland-Beveren starten in 1A, Beerschot en Lokeren in 1B

Het BAS besliste vorige week dat KV Mechelen en Waasland-Beveren niet kunnen degraderen, omdat de bondsactie in het kader van mogelijke matchfixing op het einde van seizoen 2017-2018 te laat is ingesteld. Het arbitragecollege sprak zich toen niet uit over de grond van de zaak, maar liet in een gedeeltelijk vonnis al wel weten dat de degradatie onmogelijk opgelegd kan worden. Een week na de tussentijdse beslissing maakte het BAS ook zijn finale vonnis bekend. Daardoor vervalt de beschikking en zijn de reeksen in 1A en 1B definitief, zo bevestigde meester Gillis, de advocaat van Beerschot . KV Mechelen en Waasland-Beveren starten dus in 1A, Beerschot en Lokeren in 1B.

2. De Jupiler Pro League kan volgende week vrijdag van start gaan

De voorbije maanden dreigde de start van de competitie op de helling komen te staan. Aangezien het BAS vandaag een definitieve beslissing heeft genomen kunnen de competities in de Jupiler Pro League en de Proximus League gewoon van start gaan zoals aanvankelijk gepland. De Jupiler Pro league vat dus op 26 juli aan met Genk-Kortrijk, een week later beginnen ze er ook aan in de Proximus League.

3. Geen puntenaftrek voor KV Mechelen, maar ook geen Croky Cup en allicht ook geen Europees voetbal

Het BAS legde Mechelen in haar tweede beslissing woensdag twee straffen op. De club mag een seizoen niet deelnemen aan de Croky Cup en verliest ook haar rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de Europa League. Mechelen mag wel de competitie in 1A aanvatten zonder puntenaftrek.

Wat de deelname aan de Europa League betreft: volgens de Europese procedures moet de UEFA eerst een tuchtcommissie bijeenroepen, die dan op basis van de beslissing van het BAS KV Mechelen formeel uitsluit wegens matchfixing. KV Mechelen krijgt nog de kans zich te verdedigen en vermoedelijk zal een advocaat van Malinwa in het Zwitserse Nyon aanwezig zijn. De verwachting is dat de zitting in Nyon een formaliteit wordt – de UEFA is onverbiddelijk voor valsspelers. KV Mechelen kan bij een negatieve uitspraak in beroep gaan bij het internationale sporttribunaal TAS, maar de kans dat dat gebeurt lijkt klein.

4. Gent of Antwerp volgende week Europees? UEFA beslist allicht donderdag

Wat wel nog niet zeker is, is wie het ticket van KV Mechelen Europees overneemt. De UEFA neemt daarover nog deze week een besluit. Dinsdag verspreidde de Europese voetbalbond nog een mededeling waarin ze KV Mechelen “tot nader order” als deelnemer zag. Maar de Belgische voetbalbond was er gisteren als de kippen bij om de beslissing van het BAS door te sturen naar de juridische dienst van de UEFA. Dit “ten einde de vijf Europese tickets voor de Belgische deelnemers te kunnen behouden”.

Als alles voldoende snel gaat – lees als er deze week een beslissing valt – wordt het Europees ticket van KV Mechelen doorgeschoven naar Standard, neemt Antwerp de plaats in van Standard, en speelt Gent volgende week donderdag Europees tegen het Roemeense Viitorul.

LEES OOK. Beerschot gaat tot op het bot na beslissing van het BAS: “Zo goedkoop kan KV Mechelen er niet vanaf komen”