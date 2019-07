Slachtoffers MH17 herdacht bij monument in Nederland

Met het voorlezen van de namen van de 298 slachtoffers is in Vijfhuizen de vliegramp met de MH17 herdacht. Nabestaanden lazen veelal zelf de namen van hun familieleden voor, waarbij veel emoties loskwamen. Onder de slachtoffers waren 196 Nederlanders en vier Belgen.

Naar schatting 1.200 mensen woonden de herdenking bij, niet alleen nabestaanden maar ook betrokkenen bij de nasleep van de ramp. Ze kwamen bijeen rond het nationale monument voor de MH17 met de namen, dat wordt omringd door 298 bomen, een voor elk slachtoffer.

Foto: AFP

De vijfde herdenking van de ramp is voor velen een mijlpaal. “Er zijn nabestaanden die er nog steeds hevig mee worstelen. Maar vijf jaar brengt ook met zich mee dat u toch weer een beetje het gewone leven oppakt”, zei voorzitter Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17.

Flagrante leugens

De Nederlandse premier Mark Rutte verwees in zijn toespraak naar de desinformatie die Rusland over het neerschieten van het vliegtuig verspreidt. “Flagrante leugens en doelbewuste fluistercampagnes mogen het nooit winnen van de onloochenbare feiten.” Hij sprak over “een schandelijke daad die 298 onschuldige mensen uit het leven heeft weggerukt”.

De herdenking werd ook bijgewoond door de top van het Openbaar Ministerie (OM). Die kondigde een maand geleden aan dat volgend jaar de rechtszaak over de vliegramp begint.

Na de herdenking legden de aanwezigen bloemen neer. Vaak waren dat zonnebloemen, omdat het wrak van het toestel van Malaysia Airlines in een veld vol zonnebloemen terechtkwam. Bij het monument is een veld met de gele bloemen geplant van zaden die afkomstig zijn uit het veld in Oekraïne. Op de achtergrond wapperden de vlaggen van de tien getroffen landen halfstok.