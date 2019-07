Broer van dader aanslagen Manchester uitgeleverd aan Londen

Hashem Abedi, de broer van de man die ruim twee jaar geleden een bloedige aanslag pleegde aan een concertzaal in Manchester, is woensdag door Libië uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk. Dat hebben de Libische veiligheidsdiensten meegedeeld en het nieuws is ook bevestigd door de Britse politie.

Hashem Abedi “werd op de luchthaven van Mitiga (vlak bij Tripoli, nvdr.) overgedragen aan de Britse ambassadediensten, conform een beslissing van het Libische gerecht en op vraag van de Britse autoriteiten”, zegt Ahmed Ben Salem, woordvoerder van de Libische militie Rada. Die militie, die in de Libische hoofdstad optreedt als politiedienst, hield Abedi tot nu toe gevangen.

Foto: AFP

De Britse politie bevestigt dat de verdachte in het Verenigd Koninkrijk is aangekomen. Hij wordt er verdacht van moord, van poging tot moord en van deelname aan een samenzwering die het veroorzaken van een levensbedreigende explosie als doel heeft.

Hashem is de broer van Salman Abedi, de man die zichzelf op 22 mei 2017 opblies aan de uitgang van een grote concertzaal waar de Amerikaanse zangeres Ariana Grande net had opgetreden. Er vielen 22 doden, onder wie zeven kinderen, en een honderdtal gewonden. Ook de dader kwam bij de aanslag om het leven.

Enkele dagen na die aanslag werden in Libië de vader en jongere broer van de dader opgepakt. De vader werd na enkele weken weer vrijgelaten. Maar volgens de Rada-militie zou Hashem Abedi hebben toegegeven dat hij zich in het Verenigd Koninkrijk bevond op het moment dat de aanslag werd voorbereid. Hij was “volledig op de hoogte van de details van de terroristische operatie”, klinkt het nog. De politie van Greater Manchester bevestigt dat er voldoende bewijzen zijn voor de aanhouding van Hashem Abedi.