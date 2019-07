Donkey Kong, Tesla- of FC Barcelona-logo: Belgische instituut waarschuwt voor levensgevaarlijke xtc-pillen

Rood/oranje xtc-pillen met het Tesla-logo, lichtgrijze met het logo van FC Barcelona en grijze met het hoofd van een aap of met een doodshoofd op bevatten 200 mg MDMA of meer en zijn bijgevolg levensgevaarlijk. Het Early Warning System on Drugs (BEWSD) stuurt daarom een waarschuwing uit.

Het is Modus Vivendi in Brussel, waar druggebruikers onder andere hun verdovende middelen kunnen laten testen op zuiverheid, dat Sciensano waarschuwde omdat ze acht pilletjes hadden laten onderzoeken met een extreem hoge dosis. Daarop werd vanuit het vroegere Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid een waarschuwing uitgestuurd naar alle organisaties en hulpverleners die met drugs te maken hebben.

De xtc-pillen waarvoor nu wordt gewaarschuwd zijn gele met een farao op, rood/oranje met het Tesla-logo, grijze met de kop van een aap en met een doodshoofd, lichtgrijze met het logo van voetbalclub FC Barcelona en blauwe met het logo van ‘Punisher’, een antiheld in de strips en tv-reeks Marvel Comics. Ze bevatten allemaal tussen de 175 mg en 230 mg MDMA per tabletjes en dat is gevaarlijk veel.

Waterintoxicatie

“Tegenwoordig zien we dat drie op vier xtc-pillen meer dan 150 mg MDMA bevatten. Maar in dit geval ligt de dosis dus nog een stuk hoger. Afhankelijk van leeftijd en lichaamsgewicht van de gebruiker, kunnen ze levensgevaarlijk zijn”, zegt dokter Peter Blanckaert die aan het hoofd staat van de Belgian Early Warning System Drugs Division.

Wie de pillen slikt riskeert in sommige gevallen een overdosis. Maar er schuilen nog andere gevaren waar je niet direct aan zou denken: een overdosis water of een waterintoxicatie. Als gevolg van de xtc.

Tomorrowland

Vorig jaar stierven twee vrouwen van 26 en 32 jaar enkele dagen na het muziekfestival Tomorrowland. De vrouwen hadden xtc genomen op het dancefestival waardoor ze zich uitgedroogd gingen voelen en te veel begonnen te drinken. Artsen schatten een tiental liter of zelfs meer.

“Xtc is een amfetamine-afgeleide en is heel populair als partydrug”, zegt toxicoloog en professor Jan Tytgat. “Het heeft niet alleen een stimulerend en euforiserend effect, zoals bijvoorbeeld speed, maar het heeft ook een hallucinogeen effect. Met andere woorden: het gaat de vermoeidheid tegen, je kan dansen en blijven dansen. Je gaat ook zweven. En je krijgt dorst. Veel dorst.”

Een waterintoxicatie als gevolg van xtc-gebruik, kan dodelijk aflopen, waarschuwen experts.

