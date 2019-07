Politie: “Het wordt zondag oorlog in de straten van Brussel”

Brussel - “Het wordt zondag oorlog in de straten van Brussel.” Dat zei commissaris-generaal van de federale politie Marc De Mesmaeker woensdag bij de voorstelling van het programma van de nationale feestdag op een persconferentie in het Legermuseum.

Daarmee bedoelde de baas van de federale politie niet dat de strijdkrachten van defensie het tot een krachtmeting met de gewapende delen van andere veiligheidsdiensten zullen laten komen, maar dat alle openbare diensten die met veiligheid en bescherming van de bevolking te maken hebben wanhopig op zoek zijn naar nieuwe krachten. Ze hopen zondag via het defilé en de randanimatie in en rond het Warandepark jonge mannen en vrouwen te overtuigen om voor een carrière in hun rangen te kiezen.

Even voordien had minister van Defensie Didier Reynders (MR) al opgemerkt dat de aanwezigheid van de militairen op het defilé en in de randanimatie van het Defensiedorp, waar ze zondag demonstraties geven, een goede public relations-oefening zijn om jonge mensen warm te maken voor een job bij Defensie.

Volgens minister Reynders heeft ons land nood aan een leger van 25.000 manschappen in 2030. “Het betekent dat we dit jaar alleen al 2.500 nieuwe aanwervingen moeten doen. Een kolossale uitdaging”, zei de minister. Ook generaal-majoor Marc Thys, de commandant van het defilé, wees in zijn toespraak erop dat een van de boodschappen van het leger op de nationale feestdag is dat jongeren zich best engageren voor een job in het leger. De generaal meent dat de tijd er nu meer dan ooit rijp voor is.

Wanhoop

Het werd een beetje hilarisch op de persconferentie, toen ook vertegenwoordigers van andere diensten die mee opstappen in het defilé op hun beurt uitpakten met de boodschap “dat ze zoveel mogelijk jonge mensen willen aanwerven”. Naast de legertop kwam die oproep ook van de baas van de federale politie, van de baas van de lokale politie van Brussel-Hoofdstad-Elsene, van de administrateur-generaal van de Douane en last but least van de top van de Civiele Bescherming.

De wanhoop van de overheidsdiensten in de veiligheidssector om aan nieuw bloed te geraken werd zo de rode draad van de persconferentie. Het wordt dan ook uitkijken hoeveel jonge mensen die diensten zondag kunnen warm maken voor een loopbaan in hun rangen. Probleem daarbij is dat ze in tijden van een grote krapte op de arbeidsmarkt allemaal hengelen in een segment van jongeren met hetzelfde profiel.