Twaalf Israëli’s beschuldigd van verkrachting 19-jarige vrouw op Cyprus

Een groep van twaalf Israëlische toeristen is opgepakt op verdenking van de verkrachting van een 19-jarige vrouw in een vakantieoord in Ayia Napa, op Cyprus. Dat melden plaatselijke media woensdag. De twaalf zullen donderdag voor de rechter moeten verschijnen, zegt persagentschap CNA op gezag van de politie.