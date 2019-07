Kinderen vinden gestolen kluis van plofkraak in de Demer

Scherpenheuvel-Zichem - Twee kinderen die met een magneetje aan het vissen waren aan de Demer in Messelbroek, hebben een grote bankkluis gevonden. “We hebben met onze magneet een klein computertje gevonden en zijn daarmee naar de politie gegaan.” De kans is groot dat het om de kluis gaat die vorige week gestolen werd tijdens de plofkraak op het bankkantoor in Halen. Een duikteam van de brandweer kon de enorme kluis met behulp van een kraan naar boven halen.

Twee kinderen stootten op de kluis tijdens het vissen in de Demer in Messelbroek, deelgemeente van Scherpenheuvel-Zichem. Ze verwittigden de politiezone Demerdal. Een duikteam van de brandweer van Scherpenheuvel-Zichem haalde de kluis met een kraan uit het water. Een van de agenten legde de link met een ramkraak die op 11 juli plaatsvond in het Limburgse Halen. Het parket van Limburg bevestigde de vermoedens van de lokale politiezone.

Foto: lwh

Onbekende en gemaskerde mannen pleegden vorige week donderdag rond 2 uur een ramkraak op een kantoor van Belfius. Twee voertuigen ramden het bankkantoor en de daders gingen aan de haal met een kluis met een niet nader bepaalde som geld. Ze namen de vlucht in twee voertuigen en zijn nog niet gevat. Het onderzoek wordt gevoerd door de federale gerechtelijke politie Limburg.