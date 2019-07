Dirk Frimout: “Wie de aarde van ver heeft gezien, weet dat alles relatief is. Alles”

“Als ze het mij vragen, ga ik. Direct. Het is niet Mars, maar de maan lijkt me boeiend genoeg om er even rond te lopen. Maar ze zullen me niet meer vragen, denk ik.” Dirk Frimout is 78 jaar geworden, maar staat nog vaak voor een klas of groep om uit te leggen hoe hij ooit negen dagen rond de aarde cirkelde. En hij weet hoe je dat gevoel kunt na-apen in het ­zwembad.