25 jaar geleden verkocht en via allerlei omwegen in handen van neonazi’s geraakt: het mysterie rond de weg die deze langeafstandsraket aflegde

Na een spectaculaire wapenvondst door de Italiaanse politie bij een neonazistische groepering, ontkent Qatar alle betrokkenheid. Zij zeggen de inbeslaggenomen raket – ooit in het bezit van het Qatarese leger – al veel eerder te hebben verkocht aan een “bevriende natie”. Wie? Onduidelijk. En hoe de raket vervolgens in handen van extremisten geraakte, is al een even groot mysterie.