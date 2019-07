GERUCHTEN. Barcelona-bod op Neymar stelt teleur, opmerkelijke transfer voor Nainggolan en oplossing voor Bale

We zijn half juli en dus draait de geruchtenmolen op toerental. Hoog tijd voor de wildste transfernieuwtjes op een rij te zetten, waarbij de ene al wat geloofwaardiger is dan de andere.

Matthijs de Ligt arriveerde dinsdagavond in Turijn en legde er een dag later zijn medische testen af. De 19-jarige verdediger verlaat Ajax voor 75 miljoen euro en gaat in Turijn jaarlijks 7,5 miljoen (plus bonussen) verdienen tot 2024. Al is er een afkoopclausule van 150 miljoen opgenomen in zijn contract. Manager Mino Raiola legde voor de camera’s van de talrijk opgekomen journalisten uit waarom De Ligt Ajax verlaat.

“Juventus is gewoon de beste club voor hem”, aldus Raiola. “Voor een verdediger is het best om naar Italië te komen. Hier kan hij leren en de beste verdediger ter wereld worden. Hij heeft deze stap nodig voor zijn carrière. Hij is zonder twijfel de meest talentvolle verdediger van de wereld en nu is het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij zal laten zien dat hij ook de beste is op het hoogste niveau. Hij is nog gretiger dan Pavel Nedved. Zijn wilskracht doet hij me denken aan Zlatan Ibrahimovic.”

“Of Cristiano Ronaldo hem heeft gevraagd om naar Juventus te komen? Daar weet ik niets van, dat zou je aan Matthijs zelf moeten vragen”, zei Raiola. Die heeft, onder andere, ook supertalent Moise Kean én Paul Pogba in zijn portefeuille. “Kean is van hetzelfde niveau als De Ligt. Hij is een echte kampioen. We zullen zien wat er met hem gaat gebeuren. Pogba? Ik leef dag per dag. Ik ben hier vandaag, maar weet niet waar ik morgen zal zijn.”

Zij die weg willen/mogen

Over Pogba gesproken, trainer Ole Gunnar Solskjaer begrijpt niet dat de Fransman weg zou willen bij Manchester United. “Paul is een geweldige speler en een fantastische persoon”, zei de Noor aan de BBC. “Toen ik nog bij Molde zat, zei ik al: Als hij in je selectie zit, moet je je ploeg om hem heen bouwen. Nu zeg ik nog steeds hetzelfde. Er voelt niets beter dan voor deze club spelen als die succesvol is. De spelers die nu misschien willen vertrekken, hebben hier niet gespeeld toen er successen waren. Hopelijk willen ze daar deel van uitmaken. Ik wil dat namelijk wel.”

Pogba kan terugkeren naar Juventus, maar ook (en vooral) Real Madrid wil de Fransman maar wat graag in huis halen. Volgens The Mirror wil Man United echter 200 miljoen voor Pogba. Dat geld moet onder andere komen van de verkoop van Gareth Bale. De nu 30-jarige Welshman zou volgens Marca terug naar Tottenham kunnen. De Spurs zouden bereid zijn 50-60 miljoen te betalen, maar Bale’s salaris is een probleem. Tottenham zou slechts te helft van diens huidige salaris (17 miljoen) kunnen betalen.

Die andere ster in de etalage, Neymar, wil blijkbaar echt weg bij PSG. Dat heeft trainer Thomas Tüchel gezegd op een persconferentie. Maar wie wil de Braziliaan deze zomer in huis halen voor een bom geld? Volgens L’Equipe deed ex-club FC Barcelona een onofficieel bod van Philippe Coutinho en Ivan Rakitic plus 40 miljoen. Teleurstellend volgens de Franse landskampioen.

Foto: Photo News

‘Il Ninja’

Luka Modric wil niet koste wat het kost weg bij Real Madrid, maar wordt wel weer gelinkt aan een vertrek. Vorige zomer leek de Kroaat dicht te staan bij een overstap naar Inter, deze keer ziet AC Milan wel wat in de Gouden Bal-winnaar. Volgens Sky Sports-journalist Gianluca Di Marzio vond er al een gesprek plaats met Modric’ manager Vlado Lemic. Al zal de bijna 34-jarige middenvelder wel moeten inleveren op zijn salaris van 12,5 miljoen per jaar. Nog op de verlanglijst bij de Rossoneri? Man United-verdediger Eric Bailly, die Milan wil huren. Dejan Lovren van Liverpool bleek te duur.

Intussen bij die andere ploeg uit Milaan, Internazionale dus, mag Radja Nainggolan zoals bekend beschikken. De Belg werd wel opgenomen in de selectie voor de Aziatische trip van de Nerazzurri, in tegenstelling tot Mauro Icardi, maar voor ‘Il Ninja’ wordt het moeilijk om Antonio Conte te overtuigen. Nainggolan werd al gelinkt aan de Chinese competitie, maar volgens Tuttosport heeft ook ex-club Cagliari zich gemeld. Die terugkeer zou Nainggolan, wiens vrouw tegen kanker strijdt, meer zien zitten dan een Chinees avontuur. Al zal hij dan wel fors moeten inleveren op zijn salaris.

“Duurste ooit”

Wordt Harry Maguire de duurste verdediger aller tijden? De Engelse international is grof wild op de transfermarkt. Vooral Manchester United en Manchester City willen de 26-jarige speler van Leicester City in huis halen. In september tekende Maguire nog een nieuwe contract bij de Foxes en dus moet er veel geld op tafel komen. Volgens Engelse media minstens 88 miljoen, waardoor Maguire Virgil van Dijk zou aflossen als de duurste verdediger ooit. “We hebben twee aanbiedingen voor hem binnenkregen, maar die kwamen niet eens in de buurt van het bedrag dat de club in gedachten heeft”, zei Leicester-trainer Brendan Rodgers na een oefenwedstrijd.

Foto: AFP

James Rodriguez speelt komend seizoen niet meer voor Bayern, dat de aankoopclausule van 42 miljoen niet lichtte na zijn uitleenbeurt. Napoli leek lange tijd dicht bij de komst van de Colombiaan te staan, maar Real Madrid zou teveel vragen voor de spelmaker. “Waarom kan een rijkere club als Bayern hem wil huren en wie niet?”, vroeg voorzitter Aurelio De Laurentiis zich af. Atlético Madrid leek James weg te kapen voor de neus van Napoli, maar dat blijkt onwaar. “James Rodriguez is een geweldige speler, maar we hebben momenteel geen contact met hem of met Real Madrid”, aldus voorzitter Enrique Cerezo.

Overige geruchten:

- Real Madrid-middenvelder Dani Ceballos is op weg naar Arsenal, dat Tottenham en Milan heeft verslagen. (AS)

- Atlético Madrid heeft een akkoord voor de komst van Mario Hermoso van Espanyol, waarvoor de club 30 miljoen zal betalen. (Marca)

- Arsenal heeft zijn zinnen gezet op Everton, de Braziliaanse aanvaller van Gremio. Die wordt aanzien als een goedkopere optie dan Wilfried Zaha. Ook Kieran Tierney (Celtic) en William Saliba (Saint-Etienne) staan op de verlanglijst. (Sky Sports)

- FC Porto is geïnteresseerd in PSG-doelman Kevin Trapp, die vorig seizoen bij Frankfurt speelde. (Le Parisien)

- David De Gea gaat zijn contract bij Man United verlengen. (BBC)

- Man United deed een bod van 80 miljoen voor Sergej Milinkovic-Savic (ex-Genk), maar Lazio wil meer. Ook PSG en Juventus tonen interesse in de Serviër. (Sky Italia)

- Everton-middenvelder Idrissa Gueye is op weg naar PSG. (Le Parisien)

- Mario Mandzukic staat in de belangstelling van Everton, Dortmund en Bayern. (Bild)