Amazon verkocht 175 miljoen stuks op koopjesdagen: “Grootste shoppingevent in onze geschiedenis”

Amazon heeft wereldwijd meer dan 175 miljoen items verkocht tijdens zijn “Prime Day” op 15 en 16 juli. Naar eigen zeggen verkocht Amazon tijdens zijn jaarlijkse koopjesevenement meer dan op Black Friday en Cyber Monday samen.

Tijdens “Prime Day” gaf Amazon korting aan zijn Prime-leden in achttien landen. Het bedrijf spreekt over “het grootste shoppingevent in zijn geschiedenis”, maar geeft geen cijfers vrij over de totale verkoop. In een voorafgaande analyse schatte de bank JPMorgan dat “Prime Day” dit jaar meer dan 5 miljard dollar zou opbrengen.