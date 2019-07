Nieuw ebola-alarm in Oeganda: WHO beslist vanavond of noodtoestand uitgeroepen wordt

Een Congolese vrouw die aan de gevolgen van ebola bezweken is en recent in buurland Oeganda was, doet opnieuw de alarmbellen afgaan in Oeganda. Er zijn vier vaccinatieteams onderweg gestuurd, en zij sporen samen met andere hulpverleners de personen op met wie de vrouw contact gehad heeft. Dat meldt een woordvoerder van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) woensdag vanuit Genève.

Experts van de WHO zitten woensdag ook samen in Genève om na te gaan of de epidemie tot een “noodsituatie van internationale draagwijdte” uitgeroepen moet worden. Als de WHO die stap zet, zullen nog strengere maatregelen gelden in de strijd tegen de verspreiding van de epidemie. Woensdagavond wordt de beslissing daarover verwacht.

Vierde keer

Het is al de vierde keer sinds de epidemie bijna een jaar geleden uitbrak dat de WHO hierover samenzit. Recent toonde de VN-organisatie zich nog bezorgd omdat de epidemie nog niet onder controle is. In het oosten van Congo zijn al meer dan 2.500 mensen besmet geraakt, van wie er 1.600 overleden zijn.

De 22-jarige Congolese was vorige week donderdag op een markt in het Oegandese Mpondwe, net over de grens met Congo, om vis te verkopen. Ze vertoonde toen al symptomen en had verschillende keren gebraakt, aldus het WHO Afrika-team in een mededeling. De vrouw keerde terug naar de Congolese grootstad Beni en werd daar de volgende dag opgenomen in een behandelingscentrum. Daar overleed ze maandag.

Vorige maand waren er al drie gevallen van ebola in Oeganda, en alledrie zijn ze overleden. Sindsdien waren er geen nieuwe bevestigde gevallen, en de incubatietijd van 21 dagen is al verstreken.