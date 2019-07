Frans ministerie weigert sponsoring van cementreus Lafarge

Het Franse ministerie van Cultuur heeft 200.000 euro sponsorgeld van de cementgroep Lafarge, in opspraak gekomen in Syrië, teruggestort. Het geld moest dienen voor vernieuwingswerken aan het Nationaal Museum van de Middeleeuwen in Parijs.

Het directoraat-generaal Erfgoed bevestigde aan het Franse persagentschap AFP dat de sponsoring uit 2015 in 2018 werd terugbetaald, maar wilde verder geen commentaar geven bij die beslissing.

Rechtszaak

De cementgroep wordt ervan verdacht in Syrië in 2013 en 2014 bijna 13 miljoen euro te hebben betaald aan jihadistische groepen, waaronder ook Islamitische Staat, om in de regio aan de slag te kunnen blijven tijdens de oorlog. Er loopt nog een rechtszaak over die betalingen.

In maart 2017 besloot de stad Parijs al om een partnerschap met Lafarge op te zeggen. Daarbij verwees de gemeenteraad niet alleen naar de betalingen in Syrië, maar ook naar de bereidheid van de groep om mee te werken aan de muur die president Donald Trump wil bouwen op de grens van de Verenigde Staten en Mexico.