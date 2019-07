Eritreeër die in cel zat door persoonsverwisseling, mogelijk uitgewezen door Rome

Een Eritrese man die wegens een persoonsverwisseling drie jaar in een Italiaanse cel heeft doorgebracht, dreigt nu het land te worden uitgezet. Dat klagen mensenrechtenorganisaties woensdag aan.

De rechters in het Siciliaanse Palermo hadden vorige week een opvallende uitspraak gedaan in een grote mensensmokkelzaak. Ze oordeelden namelijk dat de politie de verkeerde man had opgepakt. De verdachte bleek niet de beruchte mensensmokkelaar Mered Yehdego Medhane te zijn, maar wel Medhanie Tesfamariam Berhe, een timmerman.

Foto: AP

Mensenrechtenorganisaties klagen aan dat de man achteraf niet werd vrijgelaten, zoals de rechter had bevolen, maar wel overgebracht werd naar het gesloten centrum van Caltanissetta (Sicilië). In dat centrum worden mensen vastgehouden met het oog op hun repatriëring.

“Er bestaat geen enkele reden voor een weigering van politiek asiel aan Berhe”, zo zegt de Italiaanse afdeling van Amnesty International in een mededeling. De organisatie zegt dat de man dreigt te worden teruggestuurd naar Soedan, waar hij in 2016 werd opgepakt. Een definitieve beslissing van de Italiaanse migratiediensten wordt vrijdag verwacht, zo zegt Amnesty nog.

Berhe werd drie jaar gelden in Soedan opgepakt bij een gezamenlijk actie van de Italiaanse en Britse veiligheidsdiensten. Ze stelden dat de Eritreeër een beruchte mensensmokkelaar was, die bekend stond als de “Generaal”.

Foto: AP

Hoewel verschillende media eerder al hadden geclaimd dat de politie wellicht de verkeerde man te pakken had, werd Berhe toch voor het gerecht gebracht. Maar op 12 juli beslisten de rechters dus dat er sprake was van een persoonsverwisseling. Berhe kreeg wel vijf jaar cel voor het lichtere misdrijf van betrokkenheid bij illegale immigratie. Hij zou namelijk hulp hebben geboden aan twee familieleden die Libië wilden bereiken.

Ondanks die straf had de rechter wel de vrijlating van Berhe bevolen. In Italië worden gevangenisstraffen doorgaans niet uitgevoerd zolang er nog beroep mogelijk is.