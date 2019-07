Voedingssector vindt amper nog personeel: elke dag 1.500 mensen te kort

Technisch geschoold en dringend op zoek naar een job? Ga je licht eens opsteken in de voedingsindustrie. De sectorfederatie klaagt aan dat ze amper nog voldoende personeel vindt om in de meer dan 700 bedrijven te komen werken. “Jongeren kiezen vaker voor de farma of chemie, omdat ze die beter kennen.”

“Jobs, jobs, jobs”, was het mantra van de regering Michel en dat hebben ze in de voedingsindustrie geweten. De sector creëerde het afgelopen jaar zo’n 2.000 extra jobs, maar heeft moeite die allemaal in te vullen. “Elk dag worden er 36 nieuwe vacatures online geplaatst. Waarvan vele vaak langdurig blijven openstaan. Daardoor zijn er bijna continu 1.500 vacatures te vinden in onze sector. En dat getal is waarschijnlijk nog zwaar onderschat”, zegt Nicolas Courant, woordvoerder van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie.

De traditionele knelpuntberoepen zoals bakker en slager zitten er nog altijd tussen. Vorig jaar werden in totaal zelfs 1.835 bakkers en slagers gezocht. “Maar vooral de technische profielen raken moeilijk gevuld”, zegt Courant. Het gaat daarbij om jobs als onderhoudstechnicus, productieoperator of ingenieur. Allemaal kunnen ze onmiddellijk aan de slag. En dat komt door de digitalisering. “Waar vroeger een manuele inpakker stond, doet nu een robot het werk. Maar die robots moeten ook onderhouden worden”, zegt Courant.

De sector vraagt daarom aan de overheid om STEM-richtingen, die focussen op technologie, wiskunde en exacte wetenschap, nog meer te promoten. Maar ook het duaal leren, waarbij leerlingen enkele dagen van de week in de klas zitten en de andere op de werkvloer doorbrengen, moet volgens hen meer aandacht krijgen.

Goed idee, vindt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent). “Dat zo’n signaal van de sector komt, is een goed teken. Het duaal leren gaat in september van start: dat verschilt van het oude leercontract omdat de dagen op school en op de werkvloer wél met elkaar verbonden zijn. Het verkleint voor de jongeren de stap naar de arbeidsmarkt en geeft hen ook een voet tussen de deur bij de werkgevers.”

100 euro extra

Dat er zoveel jobs in de voedingsindustrie te vinden zijn, is deels haar eigen verantwoordelijkheid klinkt het bij Fevia. “Er is geen duidelijk overzicht en onze sector komt niet genoeg in de aandacht. Jongeren kiezen vaak eerder voor de farma of chemie omdat ze die beter kennen. Maar we moeten hen duidelijk maken dat er ook in de voeding een goede toekomst te vinden is.” Daarom lanceren ze binnenkort een eigen platform waarop de vele vacatures bekendgemaakt worden.

Maar volgens Baert kan de overheid ook een steentje bijdragen. “Het is het klassieke voorbeeld van vraag en aanbod. In bepaalde opleidingen zijn er gewoon te weinig studenten voor het aantal vacatures”, zegt hij. “Maar in Vlaanderen is het voor bepaalde groepen laaggeschoolde mensen ook niet echt de moeite om te gaan werken. Versta me niet verkeerd, iedereen wil zich nuttig maken, maar het verschil tussen een loon en een uitkering is te klein. Betere infrastructuur zoals flexibelere kinderopvang zou kunnen helpen, maar ook een werkbonus is interessant. Die zorgt ervoor dat mensen die werken meer van hun brutoloon overhouden. Dat kan over 100 euro gaan, maar voor velen is dat een groot verschil. ”