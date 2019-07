VRT gaat mogelijkheden na om input te krijgen van kijkers, lezers en luisteraars

De kranten van de Persgroep, Het Laatste Nieuws en De Morgen, citeerden woensdag uit een intern verslag van de redactieraad van VRT NWS. In die raad zetelen een aantal verkozen vertegenwoordigers van de journalisten en het technisch personeel. Uit het verslag bleek dat VRT NWS meer input wil krijgen van de kijkers, lezers en luisteraars en dat eventueel wil doen met een panel van 1.000 mensen.

“Er is geen redactie in Vlaanderen die zo groot en zo divers is als de onze, maar het is onmogelijk om alles te capteren”, aldus de hoofdredactie over de al dan niet noodzakelijkheid van het panel. “We willen daarmee vooral onszelf in vraag stellen. We moeten ons afvragen of we genoeg de vinger aan de pols houden.”

Niet correct

Het betrokken verslag kwam in de handen van Vlaams Belang terecht die er zijn ongenoegen over uitte in een persbericht. De partij was vooral niet tevreden met de manier waarop de redactie de berichtgeving over “extreemrechts” had besproken. Bij VRT NWS wordt opgemerkt dat het verslag dat Vlaams Belang heeft verspreid, niet de correcte versie is. “Het is een gemanipuleerde versie, waaruit al dan niet doelbewust zaken zijn weggelaten”, aldus de hoofdredactie.

Vlaams Belang verwijst daarnaast uitgebreid naar een artikel dat Peter Verlinden voor de juni-editie van de ‘Journalist’ schreef. “Journalisten hebben het recht om met de media te spreken, maar dat is dan uit persoonlijke naam en niet in de naam van VRT”, klinkt het in een reactie aan Belga.

Steekkaarten

Vlaams Belang haalt daarnaast het gebruik van ‘steekkaarten’ aan die de nieuwsdienst wil gebruiken voor Vlaams Belang en andere onderwerpen als “de begroting en dergelijke bij de verkiezingen”. “Door aparte cellen op te richten en aparte steekkaarten aan te maken, worden correcte journalisten gemanipuleerd om onze partij per definitie in een slecht daglicht te stellen”, zei Vlaams Belang-parlementslid en partijwoordvoerder Klaas Slootmans daarover.

Bij de VRT wordt dat tegengesproken. “Steekkaarten met informatie delen is niet ongewoon en hoort bij een correcte, kritische en onpartijdige berichtgeving. We maken die al enige tijd over heel wat onderwerpen zoals begroting, jobcreatie, migratie of het klimaat. Aangezien partijen als Vlaams Belang en PVDA veel nieuwe verkozenen hebben, proberen we ook aandacht te besteden aan onderwerpen die deze partijen vaak naar voor schuiven. Net zoals voor andere onderwerpen lijsten we feiten en cijfers op, want daar durven politici mee goochelen. Zo zijn journalisten die minder thuis zijn in een dossier snel mee.” Dat er plannen op tafel zouden liggen om hiervoor aparte cellen op te richten, wordt resoluut ontkend.