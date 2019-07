Droomreis voor jong koppel eindigt in nachtmerrie: “David zal nooit meer kunnen stappen”

De droomreis van een 23-jarige man en zijn vriendin is op dramatische wijze geëindigd. Door een ongeluk in een waterpark bestaat de kans dat hij nooit meer zal kunnen stappen.

Foto: MailOnline

De Brit David Briffaut (23) en zijn vriendin Penny Bristow waren tijdens hun vakantie in Benidorm met vrienden naar het waterpark Aqualandia getrokken. Daar liep het helemaal verkeerd op Splash, een grote waterglijbaan. David en Penny gingen elk met hun hoofd vooruit - zoals het hoort - van de attractie, maar het hoofd van de man draaide volledig weg toen ze in het water kwamen.

Even verloor hij het bewustzijn, waarna hij zei dat hij niets meer voelde in zijn benen. De man werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij aan een beademingstoestel ligt en de dokters zich grote zorgen om hem maken.

“Hij is verdoofd, maar beseft wel wat er gebeurd is”, zegt zijn moeder Lorraine aan Daily Mail. “Het is de nachtmerrie van elke ouder. Onze zoon ging op vakantie met zijn vriendin en wij krijgen te horen dat hij mogelijk nooit meer zal kunnen stappen. We kunnen nu alleen maar hopen dat hij herstelt.”

Het ongeluk werd gefilmd door vrienden van het koppel. De familie van David heeft die openbaar gemaakt in de hoop dat een onderzoek wordt ingesteld naar wat er verkeerd kon gaan. Maar tot ongeloof van de familie bleek de attractie gewoon nog open te zijn na het ongeval. “Er moet een onderzoek komen zodat dit nooit meer kan gebeuren”, zegt zijn nonkel Mark Pooley.