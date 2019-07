Meisje (6) overleden nadat vader per ongeluk golfbal tegen haar hoofd slaat

Een 6-jarig meisje is in de VS om het leven gekomen doordat ze werd geraakt door een golfbal die door haar vader was weggeslagen. De bal kwam tegen haar achterhoofd. Het kind werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze korte tijd later overleed. Amerikanen zamelen geld in om de begrafenis van het kindje te betalen.

Het meisje, Aria Hill, zat in een golfkarretje op ongeveer twintig meter van de plaats waar haar vader het balletje wegsloeg. De politie gaat uit van een tragisch ongeval, meldden Amerikaanse media.

De politie onderzoekt de zaak. Maar volgens persbureau AP wordt de vader niet vervolgd voor de fatale golfslag, omdat het enkel om een tragisch ongeval gaat. Het incident vond plaats op Sleepy Ridge Golf Course, een golfbaan in Orem in de staat Utah. De vader, die na het ongeluk nog wel werd verhoord, is naar verluidt een ervaren amateurgolfer.

“De vader beschouwde zijn dochtertje als ‘golfmaatje’. Ze ging altijd met plezier mee”, zegt een oom van het meisje tegen Amerikaanse media. De ouders van Aria zouden ontroostbaar zijn. Inmiddels is met goedkeuring van de familie een inzamelingsactie gestart om de medische kosten en de uitvaart van het meisje te vergoeden. Er was woensdagmorgen al meer dan elfduizend dollar opgehaald.