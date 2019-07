Russen vrezen tweede Tsjernobyl: “We hebben een lange geschiedenis van tragedies door nalatigheid”

Actiegroepen verzetten zich in het zuidoosten van de Russische hoofdstad Moskou tegen de bouw van een nieuwe snelweg. Die zou in de buurt komen van een gigantische berg nucleair afval, dat volgens hen door de werken in een nabijgelegen rivier kan belanden. De overheid beweert dat de vrees voor een “nieuw Tsjernobyl” onterecht is, maar ingenieurs zijn het daar niet mee eens. Dat schrijft The Moscow Times woensdag.

De berg in Moskvorechye-Saburovo, een gebied in het zuidoosten van Moskou, bevat tienduizenden ton nucleair afval. Het gaat om thorium en uranium, dat is achtergebleven op de site van een metaalfabriek die in 1996 “om milieuredenen” stilgelegd werd. Nu worden er wapens en militair gerief gemaakt, maar de afvalberg is er nog steeds. En dat op een halve kilometer van de dichtstbijgelegen rivier.

De burgers kregen al die jaren te horen dat de buurt wel volledig veilig is omdat het nucleair afval begraven ligt onder een hoop aarde. Plannen om de berg volledig op te ruimen zijn er al tientallen jaren, maar het is er nog nooit van gekomen, tot grote ergernis van Greenpeace en andere actiegroepen in de regio.

Snelweg

Die staan op hun achterste poten nu de lokale overheid de plannen uit de doeken gedaan heeft voor een nieuwe snelweg. Zij vrezen dat de bouw van de nieuwe weg ervoor zal zorgen dat het nucleair afval in de rivier zal belanden, waardoor duizenden tot miljoenen mensen in aanraking kunnen komen met besmet water, en dat de 12 miljoen inwoners slechte lucht vol radon zullen inademen en longkanker riskeren.

In 2006 zei Alexander Barinov, ingenieur bij overheidsorganisatie Radon, nog dat het bijzonder gevaarlijk is om te werken in de buurt van nucleair afval. “Er is weinig nodig om het in de waterwegen te doen belanden”, zei hij toen. De actiegroepen vinden het dan ook al te gek dat nu op infoavonden over de bouw van de snelweg met geen woord gerept wordt over de mogelijke gezondheidsrisico’s.

50 meter

Door de actiegroepen en bange burgers werd de overheid toch verplicht om een veiligheidstest uit te voeren. Daaruit bleek dat de straling er tweehonderd keer sterker is dan de norm. Maar dat is geen probleem, antwoordde de overheid daar op haar beurt op. “We blijven met de werken 50 meter van de berg af.” De bange reacties noemde ze “extreem emotioneel”.

Katya Maximova (32) is een van de belangrijkste initatiefnemers achter het protest, dat blijft aanhouden. Zelfs nu de werken woensdag begonnen zijn. “We hebben hier in Rusland een lange geschiedenis van tragedies door nalatigheid, zoals Tsjernobyl en de brand in Kemerovo vorig jaar. Al die tragedies waren te vermijden.”

