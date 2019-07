Verliefd tot het einde: echtpaar sterft na 71 jaar huwelijk enkele uren na elkaar

Hoogbejaard en stapelverliefd. Zo kan je het Amerikaans echtpaar Herbert (94) en Frances (88) DeLaigle het best beschrijven. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. Herbert stierf afgelopen vrijdag, zijn vrouw volgde hem twaalf uur later.

72 jaar geleden leerden Herbert (toen 22) en Frances (16) elkaar kennen in het Amerikaanse Waynesboro, een bescheiden stadje in het Amerikaanse Virginia. En toen ze elkaar voor het eerst aankeken, was het liefde op het eerste gezicht. “Ik zag haar binnen en buiten gaan en ik kon mijn ogen niet van haar afhouden”, zei Herbert in een eerder interview met televisiezender WRDW. “Ik heb al mijn moed bij elkaar geraapt en ik stapte naar haar toe. Ik vroeg haar of ze met mij uit wilde en gelukkig zei ze ja.”

Once in a while, a couple comes along who gives you hope that true love exists. Such is the story of Herbert DeLaigle, 94, and Marilyn Frances DeLaigle, 88. The couple has died just 12 hours apart after 71 years of marriage. pic.twitter.com/GMS3ZsyvDh — David Maina Ndung'u???? (@ItsDavidMaina) 17 juli 2019

Te laat

Hun eerste afspraakje vond plaats in de bioscoop, meteen de start van een decennialange liefdesrelatie. Een jaar later vroeg Herbert ‘zijn’ Frances ten huwelijk. “Ze zei volmondig ja maar ondanks het enthousiasme had ik bijna mijn eigen huwelijk gemist: ik was een uur te laat.” De priester was niet te spreken over de vertraging en wilde het koppel niet meer trouwen. “Het heeft heel wat overtuigingskracht gekost om de man te overtuigen om ons toch in het echt te verbinden. Uiteindelijk konden we hem overhalen en was het een snelle ceremonie.”

Voor het huwelijk betaalde Herbert iets minder dan vijf euro. “Dat is alles wat ze mij gekost heeft!”

Verhuizen

Maar het was niet allemaal rozengeur en maneschijn. Herbert zat in het leger en het paar verhuisde naar Duitsland. Daarna ging hij nog naar Korea en Vietnam maar Frances bleef al die tijd geduldig wachten op haar grote liefde. Geduld, dat bekroond werd met 6 kinderen, 16 kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en 3 achterachterkleinkinderen. “Je moet er altijd voor elkaar zijn”, zei Frances in een interview ter ere van hun zeventigste huwelijksverjaardag. “Het is belangrijk om te tonen dat je elkaar ziet. Zo heeft hij mijn hand, toen hij terugkwam na de oorlog, nooit meer losgelaten.”

Maar helaas was de onvoorwaardelijke liefde niet sterker dan de dood. Herbert overleed op vrijdag om 2.20 uur op 94-jarige leeftijd. Amper enkele uren later overleed ook Frances, uit puur verdriet. “We zijn zeer verdrietig maar we zijn blij dat ze ook samenzijn in de hemel”, zegt de familie in een persmededeling. “Dit is een fantastisch liefdesverhaal.”