Ook Rabobank kandidaat om Eneco te kopen

Rabobank is een van de vier gegadigden die energiebedrijf Eneco willen kopen. Dat verklaart de bank, die optrekt met investeringsbedrijf KKR Infrastructure, in het Nederlandse AD.

“Een samenwerking met een partij als Eneco met een sterk groen profiel past binnen de ambitie van Rabobank om de huisbankier van de energietransitie te zijn”, verklaart Rabobank-woordvoerster Nanne van Nunen de interesse. “Ook sluit dat naadloos aan op de missie om maatschappelijke impact te hebben.”

Eneco is nu nog in handen van 44 Nederlandse gemeenten, maar nu het Rotterdamse energiebedrijf sinds 2017 is afgesplitst van netbeheerder Stedin willen de lokale overheden ervan af. Grootaandeelhouders als Rotterdam en Den Haag kunnen cashen: de verkoop moet 2,5 tot 3 miljard euro opbrengen.

PGGM/Shell

De verkoop van Eneco vindt plaats via een gecontroleerde veiling. Inmiddels zijn er vier kandidaat-kopers geselecteerd: een consortium van Shell en PGGM, het Japanse Mitsubishi, Australische investeerder Macquarie Infrastructure en ten slotte investeringsfonds KKR Infrastructure. Later dit jaar moet duidelijk worden wie Eneco in handen krijgt. Insiders menen dat de combinatie PGGM/Shell de beste kans maakt.

Eneco is actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België. In 2017 nam het bedrijf nog Eni België over waardoor Eneco in ons land uitbreidde naar in totaal 1,1 miljoen residentiële en 55.000 zakelijke klanten.