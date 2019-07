Europese Commissie gaat opnieuw achter Amazon aan

Al een jaar werkt ze in alle stilte aan een studie, maar woensdag opende de Europese Commissie officieel een nieuw onderzoek naar de Amerikaanse webwinkel Amazon. Men vermoedt dat het bedrijf gegevens misbruikt van kleinere verkopers die via Amazon hun producten aan de man mogen brengen. Daardoor zou de multinational die retailers benadelen. Amazon kan immers, dankzij de gegevens over hun transacties, achterhalen welke producten populair zijn bij welke doelgroepen.

In de standaardovereenkomst tussen retailers en Amazon staat dat het bedrijf data mag analyseren en gebruiken. De Europese Commissie wil nader onderzoeken hoe dat in zijn werk gaat. “Online winkelen heeft de retailsector een flinke boost gegeven”, zegt Deens Eurocommissaris Margrethe Vestager. “Voor de consument betekent het meer keuze en betere prijzen. Platformen zoals Amazon mogen die voordelen niet terugdraaien met anticompetitief gedrag.”

De Commissie kwam eerder al in aanraking met Amazon. In 2003 moest het bedrijf van Jeff Bezos 250 miljoen euro aan de provincie Luxemburg na onrechtmatige belastingafspraken. In een tweede zaak rond e-books kwam de webwinkel er zonder boete vanaf.(dewo)