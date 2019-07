Niagarawatervallen kleuren zwart-geel-rood

21 juli wordt dit jaar ook in Canada gevierd. Zaterdagavond zullen de Niagarawatervallen, op de grens tussen de Verenigde Staten en Canada, om 22 uur oplichten in de Belgische driekleur. Een kwartier lang kleurt het water zwart-geel-rood. “Ter ere van onze Belgische nationale feestdag, maar ook om tachtig jaar aan diplomatieke betrekkingen tussen België en Canada te vieren”, zegt Belgisch ambassadeur in Canada Johan Verkammen. De watervallen veranderen wel vaker van kleur bij speciale gelegenheden of feestdagen, maar het is de eerste keer dat het in de Belgische driekleur is. (dewo)