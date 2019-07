Agent wordt niet vervolgd voor dodelijke wurggreep

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie gaat een New Yorkse politieagent niet vervolgen voor de dood van een zwarte man, omdat er onvoldoende bewijs is dat de agent opzettelijk handelde. De 43-jarige Eric Garner werd vijf jaar geleden gearresteerd voor de illegale verkoop van losse sigaretten. Omdat hij weigerde handboeien om te doen, werd hij tegen de grond gewerkt en door agent Daniel Pantaleo in een wurggreep gehouden. In een video is te horen dat Garner, die aan astma leed, herhaaldelijk zei dat hij niet kon ademen. De man raakte buiten bewustzijn en overleed.

Hoewel de lijkschouwer vaststelde dat het wel degelijk om een wurggreep ging, wordt Pantaleo nu vrijgesproken. Die beslissing leidt in heel de VS tot protesten. Net als bij zijn dood in 2014 komen Amerikanen massaal op straat. Ze dragen T-shirts met daarop “I can’t breathe”, Garners laatste woorden.(lycr)