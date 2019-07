Congres noemt Trump officieel racistisch

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde woensdag een motie goed waarin recente uitspraken van Donald Trump worden veroordeeld als “racistisch”. De Amerikaanse president veroorzaakte de afgelopen dagen een mediarel nadat hij in enkele tweets vier gekleurde vrouwen uit het Congres had aangeraden om “terug te keren naar hun eigen land”. De geviseerde vrouwen zijn Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley, Rashida Tlaib en Ilhan Omar. Zij vertegenwoordigen de progressieve flank van de Democratische partij.

Trump verweerde zich eerst nog met een nieuwe tweet waarin hij beweerde “geen greintje racisme in zich te hebben”. Maar daar besliste het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten de meerderheid hebben, dus anders over. Al is de stemming enkel symbolisch. Eerder riep president Trump de Republikeinen op om “niet in de val te lopen” van zijn Democratische tegenstanders. “Het zijn zij die afschuwelijke dingen hebben gezegd”, schreef hij. Hij doelt daarmee op Omar, die wegens haar felle kritiek op Israël werd beschuldigd van antisemitische uitspraken.(dewo)