Politie sluit autofabriek met valse Ferrari’s

De Braziliaanse politie heeft een illegale autofabriek ontdekt waar valse luxewagens werden geproduceerd. Al geruime tijd kregen garagisten in het zuiderse Santa Catarina valse Ferrari’s en Lamborghini’s binnen voor onderhoud. Na aandringen van de Italiaanse autoproducenten startte de politie een onderzoek en kwam ze op het spoor van een vader en zoon. Die bouwden de wagens van Ferrari en Lamborghini tot in de details na, inclusief logo’s op de autostoelen. De wagens werden verkocht voor 40.000 à 55.000 euro per stuk.

Toen de politie de fabriek binnenviel, trof ze acht auto’s aan in verschillende stadia van afwerking. Alle voertuigen werden in beslag genomen en de vader en zoon gearresteerd. Ferrari en Lamborghini dienden intussen ook een officiële klacht in, niet in het minst omdat ze een hoop inkomsten zijn misgelopen. Een echte Ferrari kost al snel een half miljoen euro. (dewo)