Frans parlement keurt restauratie Notre-Dame goed

De kogel is door de kerk: het Franse parlement heeft dinsdag het wetsvoorstel voor de restauratie van de Notre-Dame goedgekeurd. De wereldberoemde kathedraal werd op 15 april getroffen door een brand waarbij het grootste deel van haar eikenhouten dakconstructie werd vernield. “Nu begint het zware werk”, aldus Frans minister van Cultuur Franck Riester. “We moeten een goed plan uitwerken om de kathedraal te verstevigen, zodat ze weer kan schitteren.”

En liefst zo snel mogelijk. Het is immers de ambitie van Frans president Emmanuel Macron om de Notre-Dame in 5 jaar te heropbouwen. Na de brand deden verschillende bedrijven gelddonaties om een steentje bij te dragen aan de restauratie. In totaal werd er 883 miljoen aan giften toegezegd. Het wetsvoorstel moet er onder andere voor zorgen dat al dat geld correct wordt besteed. Wanneer de werken precies van start gaan, is nog niet bekend.(dewo)