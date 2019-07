‘Ontsnappingskoning’ moet naar hyperbeveiligde gevangenis

Levenslang. En dan nog eens dertig jaar cel erbovenop. En een boete van 12,6 miljard dollar, of ongeveer 11,2 miljard euro. Zo luidt het langverwachte vonnis voor de Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera (62), bekend als ‘El Chapo’. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de eis van de openbare aanklagers. De leider van het Sinaloakartel kan zelfs geen verzoek tot vervroegde vrijlating indienen, bepaalde de rechter.

22 uur per dag alleen in cel

El Chapo zal zijn straf uitzitten in een van de sterkst beveiligde gevangenissen van de Verenigde Staten. In de Administrative Maximum Facility in Florence, in de staat Colorado, zitten de meest gevaarlijke gedetineerden van de VS. Sinds de bouw van de gevangenis wist nog niemand te ontsnappen.

Guzmán, die in het verleden al twee keer vluchtte, krijgt er een plek in speciaal ontworpen controle-eenheden. Daar zal hij minstens 22 uur per dag in een eenpersoonscel moeten doorbrengen, volledig afgesloten van de buitenwereld. De gedetineerden kunnen elkaar niet zien vanuit hun cel. En het enige raam dat er is, staat naar de hemel gericht.

In de rechtbank kreeg El Chapo ook even het woord. Hij gebruikte die gelegenheid om zijn tijdelijke verblijf in de gevangenis van Manhattan te bestempelen als een “psychologische, emotionele en mentale marteling, 24 uur per dag”. Een verblijf in Colorado ziet hij dus al zeker niet zitten. Zijn advocaten maakten al duidelijk in beroep te zullen gaan.

Kartel gaat door zonder El Chapo

Dat Guzmán zo’n zware straf krijgt, is nochtans niet verwonderlijk. Onder zijn leiding groeide het beruchte Sinaloakartel uit tot een van de grootste drugsorganisaties van Mexico, met een wereldwijd netwerk dat tot in Europa, Australië en de Verenigde Staten reikt. Het kartel exporteerde honderdduizenden kilo’s drugs van Mexico naar de Verenigde Staten, ter waarde van ruim 9,7 miljard euro. Rivalen die Guzmán of zijn organisatie daarbij in de weg stonden, werden ontvoerd, gefolterd of vermoord.

Ondanks zijn opsluiting sinds 2016 gaat het Sinaloakartel gewoon door. De operaties zijn nu in handen van twee zonen van El Chapo en Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, die al lange tijd een compagnon van Guzmán is.

Toch ziet het ernaar uit dat grote Mexicaanse kartels zware klappen hebben gekregen. Volgens InSight Crime, een ngo die zich bezighoudt met kartels in Latijns-Amerika, is de tijd van de monopoliepositie van individuele organisaties voorbij nu belangrijke drugsbaronnen gevangen zitten of gedood werden.

Het proces van Guzmán is “een belangrijke boodschap aan de overblijvende hoofdrolspelers die denken dat ze nooit gepakt zullen worden”, aldus Kirstjen Nielsen, de voormalige Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid.