Belg (64) sterft bij crash met zweefvliegtuig

Bij een crash met een zweefvliegtuigje in de Franse Alpen is een 64-jarige man uit het Antwerpse Essen om het leven gekomen. Joris D. was dinsdagavond samen met een Nederlandse passagier (67) opgestegen in de luchthaven van Sisteron, in het departement Alpes-de-Haute-Provence. Al snel kwam het toestel in moeilijkheden en stortte neer in een bosrijk gebied in de gemeente Valernes. Hulpdiensten begaven zich naar het wrak, maar voor de twee slachtoffers kwam alle hulp te laat. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Joris D. was een zeer ervaren piloot. Hij was lid bij de West-Brabantse Aero Club, net over de grens met Nederland. Zijn familie wenste niet te reageren.(mkm)