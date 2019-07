Tweede hittegolf in de maak?

Vorig jaar hadden we ook twee hittegolven in één zomer tijd. Wat uitzonderlijk is, want toen was het al geleden van 2006. Maar nu lijkt het dus weer van dat te zullen worden. “Om te kunnen spreken van een hittegolf, heb je vijf dagen op rij temperaturen nodig van meer dan 25 graden, waarvan drie boven de 30”, zegt Dehenauw. “Dit weekend blijven we nog op een 23 à 25 graden hangen. Maar vanaf maandag zitten de temperaturen duidelijk in stijgende lijn. Het is nog ver vooruit, maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we in de loop van volgende week opnieuw verschillende dagen boven de dertig. Met dank aan een hogedrukgebied dat wind uit het zuiden – het warme Frankrijk en Spanje – naar onze contreien brengt.”

Goed nieuws dus voor de toeristische sector in ons land. Maar de landbouw en de natuur kreunen wel onder het droge weer. “Deze maand is er nog maar een 9 millimeter gevallen”, zegt Dehenauw. “Om van juli nog een normale maand te maken, moet er 73 millimeter vallen. Dat zit er niet in. Zaterdag kan het gaan onweren. Maar dat zal zeer waarschijnlijk om plaatselijke regenval gaan. Wat jammer is, want daarna staat tot het eind van de maand al geen structurele regenval meer op de kaarten.”

Kleine aardappelen

Volgens Sofie Scherpereel van landbouwexpertisebureau ATP Consulting liepen al verschillende gewassen groeivertraging op door de droogte. “Je ziet het goed aan de vroege aardappelen die nu geoogst worden. Er zijn er minder én ze zijn kleiner. Normaal wordt er een goede 40 ton geoogst per hectare, nu zitten we op sommige plaatsen aan 25 ton. Ook de groei van uien ligt al weken zo goed als stil. En van maïsboeren krijgen we de eerste signalen dat er zichtbare schade is. De paar druppels die de afgelopen dagen en weken vielen, haalden niets uit. En intussen mogen sommige boeren ook niet meer beregenen, wat het alleen maar erger zal maken.” Op verschillende plaatsen in Vlaanderen, delen van Limburg en het IJzerbekken in West-Vlaanderen is een oppompverbod van kracht. Negen landbouwers die toch water oppompten in het IJzerbekken, liepen al tegen de lamp en riskeren een boete tot 1.600 euro.