Het enige kunstwerk dat op de maan ligt, werd gemaakt door een Vlaming (en kan binnenkort van jou zijn)

Eén kunstwerk is er te vinden op de maan, en dat is van de hand van ‘space artist’ Paul Van Hoeydonck (93) uit Wijnegem. Nu de eerste maanlanding, in 1969, wordt herdacht, krijgt ook zijn beeldje weer ruim aandacht. Na de zomer komt er in Antwerpen een docu uit, en een expo in het Havenhuis. En de ‘gevallen astronaut’ is, onder een andere naam, ook te koop.