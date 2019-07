Onze Chef Voetbal over KV Mechelen: “Schuldig, maar geen adequate straf”

Het BAS acht KV Mechelen schuldig aan (poging tot) omkoping. Het BAS bestraft de club niet met de logische sanctie en die is degradatie uit 1A, volgens een specifieke lezing van het bondsreglement zelfs degradatie naar eerste amateurs. Wij wilden nog meegaan in de eerste gedeeltelijke beslissing van het BAS, maar nu het toch oordeelt dat KV Mechelen schuldig is, wordt dat moeilijk.