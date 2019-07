Loodzware schuld, vederlichte straf: reconstructie van de Houdini-ontsnapping van KV Mechelen

Thierry Steemans, Olivier Somers, Stefaan Vanroy, Johan Timmermans en de club KV Mechelen zijn schuldig aan competitievervalsing of pogingen daartoe. Het Belgisch Arbitragehof van de Sport schrijft het zwart op wit in een 311 pagina’s tellend besluit. Dat de club ervan afkomt met een vederlichte straf, is een triomf voor de rabiate verdediging van Malinwa. Reconstructie van een Houdini-ontsnapping.