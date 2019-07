Gent of Antwerp volgende week Europees? UEFA beslist allicht vandaag

Nu het BAS zich ten gronde heeft uitgesproken in de zaak Propere Handen kent KV Mechelen zijn lot: zonder puntenaftrek in 1A, maar geen Croky Cup en normaal gezien ook geen Europees voetbal. Wat wel nog niet zeker is, is wie het ticket van KV Mechelen Europees overneemt. De UEFA neemt daarover nog deze week een besluit.

De Belgische voetbalbond was er gisteren als de kippen bij om de beslissing van het BAS door te sturen naar de juridische dienst van de UEFA. Dit “ten einde de vijf Europese tickets voor de Belgische deelnemers te kunnen behouden”. Volgens de Europese procedures moet de UEFA eerst een tuchtcommissie bijeenroepen, die dan op basis van de beslissing van het BAS KV Mechelen formeel uitsluit wegens matchfixing. KV Mechelen krijgt nog de kans zich te verdedigen. De verwachting is dat de zitting in Nyon een formaliteit wordt – de UEFA is onverbiddelijk voor valsspelers. KV Mechelen kan bij een negatieve uitspraak in beroep gaan bij het internationale sporttribunaal TAS, maar de kans dat dat gebeurt, lijkt klein.

Als alles voldoende snel gaat, wordt het Europese ticket van KV Mechelen doorgeschoven naar Standard, neemt Antwerp de plaats in van Standard en speelt Gent volgende week donderdag Europees tegen het Roemeense Viitorul.