Spelersmakelaar Walter Mortelmans wordt drie jaar geschorst in nasleep van matchfixingschandaal

Spelersmakelaar Walter Mortelmans wordt drie jaar geschorst, waarvan één jaar effectief en twee met uitstel. Dat betekent dat hij niet meer kan werken als makelaar in het voetbal. Hij was de makelaar van Waasland-Beveren-speler Olivier Myny. Het BAS tilt er zwaar aan dat hij de boodschap overbracht dat KV Mechelen nog belangstelling had in Myny. “Een makelaar met de ervaring van de heer Mortelmans zal beseft hebben dat het vermelden van die belangstelling, zo kort voor de wedstrijd, door de speler niet anders begrepen kon worden dan als een wenk om niet voluit te gaan.” Mortelmans gaat zich met zijn advocaten beraden over verdere stappen.