Hannah (11) en Jarne (13) vissen per toeval gestolen kluis van ramkraak op: “Onze belangrijkste vondst ooit”

In de Demer in Messelbroek hebben Jarne Danckaerts (13) en zijn zusje Hannah (11) tijdens het magneetvissen een kluis ontdekt. Vermoedelijk is het de kluis die vorige week werd gestolen bij een ramkraak op een bankkantoor in Halen. Broer en zus zijn apetrots op hun vondst. “Alleen jammer dat de politie alles heeft meegenomen.”