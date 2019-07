Anderlecht kondigt vandaag nieuwe transfer aan, Antonio Milic en Edo Kayembe weg?

Anderlecht officialiseerde de transfer van de Nederlander Philippe Sandler (22). De verdediger/controlerende middenvelder wordt gehuurd van Man City zonder aankoopoptie. Sandler heeft wel nog conditioneel werk voor de boeg. Vandaag volgt de aankondiging van Sidney Sam.

Op uitgaand vlak beweegt het ook. Antonio Milic kan naar Rizespor. De Turkse middenmoter wil de verdediger huren, eventueel met aankoopoptie.

Edo Kayembe is dan weer in beeld bij KV Mechelen. De middenvelder verlengde zijn contract bij RSCA, maar mag verhuurd worden. Paars-wit en de speler zien Malinwa zitten, maar de Mechelaars hebben nog opties.

Kayembe deed gisteren nog mee in de oefenmatch achter gesloten deuren tegen OFI Kreta. Anderlecht verloor met 0-1, maar speelde met veel jongens die moeten knokken om erbij te horen. Zelfs Trebel kreeg minuten.

Vandaag weet Anderlecht ook of het zijn eerste thuismatch tegen Oostende achter gesloten deuren moet afwerken. Na de vuurpijlen tegen Standard is RSCA veroordeeld tot één match zonder publiek, maar de club hoopt dat het BAS dat omzet in een voorwaardelijke straf.

Anderlecht: Boeckx, Ait El Hadj (46’ Saief), Bornauw (46’ Sa), Daskevics (46’ Leoni), El Kababri (68’ Saelemaekers), Gerkens (46’ Colassin), Kayembe (46’ Kana), Kums, Lawrence (68’ Cobbaut), Trebel (85’ Dante), Zulj (46’ Sanneh)