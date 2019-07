Amerikaanse Huis van Afgevaardigden houdt verkoop wapens aan Saudi-Arabië tegen

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een resolutie goedgekeurd om de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië tegen te houden. Verwacht wordt dat president Donald Trump zijn veto zal inzetten.

Het Huis stemde grotendeels in lijn met wat vorige maand is goedgekeurd in de Senaat. Al is de kans groot dat Trump zijn veto uitspreekt. In het Congres zijn er te weinig stemmen om dat veto tegen te houden; daarvoor is een tweederdemeerderheid nodig. Slechts vier Republikeinen en een onafhankelijke sloten zich in het Huis aan bij de Democraten voor de resoluties over de wapenverkoop, wat een te nipte meerderheid betekent.

Het Congres verzet zich al langer tegen het beleid van het Witte Huis rond Saudi-Arabië. In april keurde het nog een resolutie goed om de Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen stop te zetten, maar Trump stelde zijn veto.

Amerikaanse beleidsmakers hekelen niet alleen het hoge dodental in Jemen, maar keren Saudi-Arabië ook de rug toe na de moord op journalist Jamal Khashoggi, die in de VS werkte. Trump blijft het koninkrijk wel steunen.

De bewuste wapendeal ter waarde van ongeveer 8 miljard dollar (7,12 miljard euro) was in mei buiten het Congres om goedgekeurd door de noodtoestand uit te roepen. De wapens zouden nodig zijn ter verdediging tegen Iran.