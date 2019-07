De Wever wil lagere btw op elektriciteit forceren

Bart De Wever is bereid om vanuit de Vlaamse regering te lobbyen voor een btw-verlaging op elektriciteit - iets waar N-VA altijd tegen was. Dat staat in zijn formateursnota, zo bevestigen verschillende partijen. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen donderdag.

Zijn partij is dan wel al jaar en dag fel tegen, in zijn nota zegt Bart De Wever (N-VA) bereid te zijn om te pleiten voor een lagere btw op elektriciteit. Die werd door de regering-Michel - met N-VA - verhoogd naar 21 procent, nadat de regering-Di Rupo het tarief verlaagd had tot 6 procent.

Voor SP.A-voorzitter John Crombez was het opnieuw inperken van de btw een breekpunt om in een regering te stappen, en De Wever wil daar dus op toegeven. Hij kan dat niet zomaar beslissen: btw is federale materie. Maar De Wever geeft in zijn nota - die enkel aan SP.A, CD&V en Open VLD is voorgelegd - aan dat hij daar vanuit de Vlaamse regering op wil aandringen bij de federale.

Eerder lekte uit dat ook het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg en de bevriezing van de rusthuisprijzen - ook al twee dada’s van SP.A - ook deel uitmaken van de nota.