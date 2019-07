Drie op de vier jonge chauffeurs haalt rijbewijs via rijschool

Drie op de vier Belgische bestuurders tussen de 18 en 30 jaar volgen rijschool om hun rijbewijs te halen. Dat blijkt uit onderzoek van Vias.

37 procent van de jongeren volgt rijschool in aanvulling van de “vrije opleiding” met een familielid of kennis als begeleider, en nog eens 36 procent volgt 20 uur rijles en gaat vervolgens alleen de baan op. In Vlaanderen volgt 25 procent de vrije opleiding en 33 procent de 20 uren rijschool, terwijl het in Wallonië om respectievelijk 31 en 32 procent gaat en in Brussel om 21 en 57 procent.

“De combinatie van rijschool met vrije opleiding lijkt alsmaar meer succes te hebben”, stelt Vias vast. “43 procent van de jongeren tussen 18 en 24 koos hiervoor, tegenover 30 procent van de jongeren tussen 25 en 30.”