De eilandjes die tien keer zo radioactief zijn als Tsjernobyl

Na meer dan zestig jaar zijn een deel van de Marshalleilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan, nog steeds tien keer zo radioactief als Tsjernobyl. De oorzaak? Atoombommen uit de jaren veertig, gedropt door de Verenigde Staten. Dat schrijft Live Science.

Bikini, Enewetak, Utirik...het zijn maar een paar eilanden van de Marshalleilanden die meer radioactieve straling bevatten dan Tsjernobyl en Fukushima. En dat is te wijten aan de Verenigde Staten die meer dan zestig jaar geleden atoombommen testten voor de kust van onder andere Bikini.

Plutonium 239 en 240

Maar nu blijkt dat de radioactieve straling nog steeds bijzonder hoog is op de eilanden. Onderzoekers hebben de grond getest op de aanwezigheid van plutonium 239 en 240 en kwamen tot de conclusie, gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), dat de concentratie tien tot duizend keer hoger is dan in Fukushima, waar in 2011 een kernramp plaatsvond. In vergelijking met Tsjernobyl, dat in 1986 opgeschrikt werd door een ontploffing van een van de kernreactoren, is de concentratie tien keer zo hoog.

De wetenschappers namen slechts een handvol stalen, maar willen het gebied nu verder onderzoeken. Ze zijn volgens Live Science verbaasd dat geen enkele internationale of lokale overheid op de hoogte is van de hoge concentratie aan plutonium.

Na het eindigen van Wereldoorlog II in 1945, met het droppen van atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, besloten de Verenigde Staten om meer testen uit te voeren met radioactieve wapens. Een deel van die testen vond plaats op de Marshalleilanden. Een jaar na de oorlog vielen de eerste twee atoombommen, Able en Baker, op Bikini. De testen zouden twaalf jaar duren. In totaal werden er 67 bommen gedropt.