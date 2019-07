Hollywood-sterren betogen mee tegen regering van Puerto Rico

Duizenden mensen hebben in Puerto Rico tegen de regering van dit Amerikaanse gebied betoogd. In de optocht naar de residentie van gouverneur Ricardo Rosselló in de hoofdstad San Juan liepen woensdag (plaatselijke tijd) ook vooraanstaande Puerto Ricanen als acteur Benicio del Toro en muzikanten Ricky Martin, Bad Bunny en Residente mee. In de vooravond kwam het tot botsingen tussen betogers en de politie, die traangas inzette.

Ook in New York, waar veel Puerto Ricanen leven, werd een manifestatie tegen Rosselló gehouden. Sinds eind vorige week waren er in Puerto Rico elke dag manifestaties waarbij het ontslag van de regeringsleider werd geëist.

Aanleiding voor de protesten is een lek van talrijke berichten van een privégroep van de berichtendienst Telegram die dateren van eind 2018 en begin dit jaar. Daarin laten Rosselló en enkele van zijn vertrouwelingen zich laatdunkend uit over verscheidene mensen, onder wie politici, journalisten en activisten. Veel mensen vinden heel wat van de uitspraken misogyn, homofoob en vulgair. Bovendien worden staatsaangelegenheden besproken terwijl niet alle leden van de Telegram-groep tot de regering behoren.

Rosselló stond eerder al onder druk wegens de langzame heropbouw na de verwoestende orkaan María in 2017. Daar kwam een corruptieschandaal bovenop, dat vorige week onder meer tot de arrestatie van minister van Onderwijs Julia Keleher door de FBI leidde.

Rosselló sloot dinsdag op een persconferentie andermaal uit dat hij zou aftreden, maar verscheidene leden van de Telegram-groep, onder wie ook de vicegouverneur, namen ondertussen ontslag.