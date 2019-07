Stig Broeckx is weer vrijgezel: “Tilly en ik zijn als vrienden uit elkaar gegaan”

Stig Broeckx is niet meer samen met Tilly, zijn vriendin van voor het zware ongeval dat hem drie jaar geleden trof. Dat laat hij noteren in Humo.

In de televisiereeks ‘Bargoens’ was eerder dit jaar nog te zien hoe Tilly Stig hielp tijdens zijn revalidatie en spreekoefeningen, maar in Humo bevestigt Broeckx deze week dat hun relatie niet heeft standgehouden. In de bekende zomerreeks ‘Tussen Hemel & Hel’ wordt de geïnterviewde altijd gevraagd naar het hoogste lichamelijk genot. “Ik zou zeggen… snoezelen met je vriendin. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel eerst een vriendin hebben”, antwoordt Broeckx daarop. “Neen, ik heb geen lief meer. In november hebben we een serieus gesprek gehad, en begin januari zijn we als vrienden uit elkaar gegaan. Jammer, maar dat is het leven”, bevestigt hij het einde van zijn relatie met Tilly.

Maar er is ook goed nieuws te noteren op liefdesvlak, blijkt als de moeder van Broeckx de tafel even verlaat. “Wat die vriendin betreft: er speelt op dit moment iets. ’t Is nog allemaal niet zeker, maar toch. Niet tegen moeke zeggen, hè?”

Broeckx keert donderdagavond voor het eerst sinds zijn val terug in het wielerpeloton: hij schuift aan bij Karl Vannieuwkerke in ‘Vive le Vélo’.

LEES OOK. Stig Broeckx eindelijk terug in het peloton: “Het is fijn dat ik geen afscheid moet nemen, maar er als supporter toch een beetje bij kan zijn” (+)