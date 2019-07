Al 54 doden door dengue in Honduras, ziekte ook in Dominicaanse Republiek in opmars

In Honduras zijn sinds begin dit jaar 54 mensen gestorven aan dengue (knokkelkoorts) en het aantal mensen met de ziekte ligt boven de 23.000, waardoor de openbare ziekenhuizen vol liggen, zo heeft de woordvoerster van het ministerie van Gezondheid woensdag gezegd.

Het ministerie registreerde “54 overlijdens” en een totaal van “23.304 gevallen, waarvan er 16.509 ernstig zijn”, zei woordvoerster Jessenia Herculano. “Van de 32 openbare ziekenhuizen zijn er 26 verzadigd” door patiënten met dengue. De andere ziekenhuizen zijn psychiatrische of gespecialiseerde instellingen, preciseerde de woordvoerster.

De Hondurese president Juan Orlando Hernandez kondigde dinsdag een verhoging aan van de acties ter bestrijding van de mug die de ziekte veroorzaakt.

Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek weigeren de autoriteiten van een “epidemie” te spreken, maar zijn de cijfers van het ministerie van Gezondheid alarmerend: 3.433 gevallen van dengue werden opgetekend tussen de maand januari en 22 juni in dit land met 10 miljoen inwoners, tegen 1.558 gevallen in heel 2018. Kinderen jonger dan 15 jaar maken 86 procent van de opgetekende gevallen uit. Sinds begin dit jaar zijn drie kinderen bezweken aan de virale infectie.

Na een sterke daling van het aantal gevallen de voorbije drie jaar in de Dominicaanse Republiek rukt de ziekte weer op “en ze is heel agressief”, zei infectioloog Clemente Terrero. “De epidemie is nog maar begonnen en we moeten ons op het ergste voorbereiden”, waarschuwde hij.