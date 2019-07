Minder migranten, maar humanitaire crisis dreigt in Mexico

Het aantal vluchtelingen dat in juni in Mexico is aangekomen met de hoop de Verenigde Staten binnen te raken, is afgenomen. Dat heeft het Mexicaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag laten weten. Het ministerie waarschuwt tegelijk wel voor een humanitaire crisis als het aantal aankomsten niet sneller daalt.

In juni ging het om 100.000 mensen, vooral uit Centraal-Amerikaanse landen, tegenover 144.000 in mei. Aan de Mexicaanse grens zijn in juni duizenden soldaten en politieagenten ontplooid, en het aantal arrestaties en repatriëringen van mensen zonder papieren heeft zich vermenigvuldigd.

De Verenigde Staten dreigden met exportheffingen als Mexico er niet in slaagt het aantal migranten dat de grens oversteekt, in te perken. Uiteindelijk kregen de Mexicanen 45 dagen om maatregelen te nemen om de toestroom in te dijken.

Het aantal nieuwe aankomsten blijft echter heel hoog, “en er bestaat een latent risico op een humanitaire crisis”, aldus viceminister van Buitenlandse Zaken Maximiliano Reyes.

De meeste vluchtelingen zijn afkomstig uit Honduras, Guatemala of El Salvador, en zijn op de vlucht voor de armoede en het geweld van criminele bendes.