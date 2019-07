Ter dood veroordeeld, maar collega’s weigerden hem te executeren: het trieste verhaal van de laatste deserteur voor het vuurpeloton

In vredestijd zijn vorig jaar toch nog 16 militairen gestraft voor desertie. “Omdat ze zonder reden niet meer teruggekeerd waren naar hun eenheid”, zegt Defensie. Ze kregen daar vooral tuchtstraffen voor. In de Eerste Wereldoorlog had men minder medelijden met militairen die hun makkers in de steek lieten: dood met de kogel. Oost-Vlaming Henri Reyns (22) had de trieste eer de laatste Belgische soldaat te zijn die gefusilleerd werd voor desertie.