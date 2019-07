Recordaantal Vlaamse studenten “op Erasmus”

In het academiejaar 2018-2019 heeft een recordaantal van meer dan 6.000 Vlaamse studenten uit het hoger onderwijs via het Europese Erasmus+-programma een deel van hun studies of stage in een ander Europees land gevolgd. Dat zijn er bijna 2.800 meer dan 10 jaar geleden. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft deze cijfers donderdag bekendgemaakt.

Erasmus+ brengt alle internationale uitwisselingsmogelijkheden samen en biedt studenten in het hoger onderwijs maar ook school- en academisch personeel, leerlingen uit het beroepsonderwijs en -opleiding, stagiairs, vrijwilligers en leraren de mogelijkheid om in het buitenland ervaring op te doen.

Het voorbije academiejaar trokken 6.008 studenten hoger onderwijs via Erasmus+ naar een ander Europees land voor hun studie of stage, een record. Gemiddeld trekt een student voor 4,6 maanden naar het buitenland voor studies of 3,4 maanden voor een stage. De studiepunten die de studenten in het buitenland behalen tellen mee voor het behalen van hun diploma in Vlaanderen. Studenten kunnen daarbij een beroep doen op een Erasmusbeurs. Minister Crevits investeert jaarlijks 500.000 euro in de studiebeurzen voor studenten die naar het buitenland gaan.

Vlaamse studenten trokken dit academiejaar in de eerste plaats naar Spanje (900), daarna kiezen ze voor Frankrijk (854) en Nederland (704). Populaire studiegebieden zijn bedrijfskunde, rechten en literatuur en taalkunde.

“Buitenlandse ervaring geeft jongeren belangrijke troeven voor de arbeidsmarkt en voor hun ontwikkeling”, zegt minister Crevits in een commentaar bij de nieuwste cijfers. “Jongeren leren er niet alleen een vreemde taal, maar doen ook competenties op zoals zelfzekerheid, nieuwsgierigheid en probleemoplossend denken. Dat zijn vaardigheden die werkgevers waarderen en die deze jongeren sterker in het leven laten staan.”