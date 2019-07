Onze voetbalredactie voorspelt dat Waasland-Beveren komend seizoen laatste eindigt: “Tijd verloren, kwaliteit nodig”

Het is aftellen naar de start van het nieuwe voetbalseizoen, en dat doen we bij Het Nieuwsblad steevast door het eindklassement te voorspellen. Elke dag passeren twee teams de revue, van plaats 16 naar plaats 1. Beginnen doen we met Waasland-Beveren, dat volgens onze voetbalredactie als laatste zal eindigen.